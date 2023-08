Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo qodobo laga soo saaray (Akhriso)

Dhanka kale Golaha Wadatashiga Qaran ayaa walaac ka muujiyay xaaladda murugsan ee ka taagan Gobolka Sool, waxaana uu dhinacyada ugu baaqay inay is xakameeyaan, kana fogaadaan wax kasta oo dagaalka u sii seenta dheereen kara. Golaha ayaa dhinacyada ugu baaqay inay ilaaliyaan xuquuqda maxaabiista, iyadoo uuna ku baaqay in loo gurmado dadka ku barakacay colaadda gobolkaasi.

