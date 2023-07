Shirka Madaxda NATO oo maanta ka furmaya Caasimadda Vilnius

Madaxda NATO ayaa la filayaa in maalinta berrito ay warmurtiyeed ku soo saaraan taageeradooda ballaaran ee Ukraine, si ay u muujiyaan in ay ka soo wada horjeedaan waxa ay ku sheegeen gardarada Ruushka.

Hoggaamiyeyaasha ayaa la sheegaya in ay fahamsan yihiin in Ukraine aanay xilligan ku soo biiri karin bahwadaagto NATO, balse ay doonayaan in mustaqbalka ay xubin ka noqoto isbahaysiga militari.

Dalalka xulafada qaarkood ayaa walaac ka muujiyay go’aanka uu Mareykanku bambadaasi ugu rarayo Ukraine. Sidoo kale Qaramada Midoobey iyo dadka xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ka horyimid go’aankan, tani ayayna u arkaan mid liddi ku ah dadaaladii socday ee dunida lagaga mamnuucayay bamkaasi, oo ay sheegeen in uu khatar ku yahay nolosha dadka rayidka. 120 dowladood oo qaarkood NATO ka tirsan ayaa la ogyahay in ay saxiixeen heshiiska dunida looga joojinayo isticmaalka bambadaasi.