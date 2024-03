Somaliya oo beenisay in Dowladda Emirate-ka Carabta ay dhaqaalaha ka jartay ciidamada

Wasiirka ayaa meesha ka saaray baqdinta ay dadka qaarkii ka qabaan in ciidamadu ay soo banneeyaan saldhigooda Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug, isagoo taasi bedelkeedana sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto hawlgalada dib-u-xoreynta dalka.

Wasiirka oo VOA la hadlay ayaa yiri “Waxyaabo yaryar way soo bixi karaan oo hawlgalo ayaa socdo. Sawirka guud ee laga fiirinayo hawlgalada waxaa weeyaan guulaha ay ciidamadu gaareen iyo meelaha ay haystaan. Marka qiimeynta socota ee la doonayo in dib hawlgalada loogu xoojiyo ayay ka soo bixi doonaan wixii daldaloolooyin ah ee la saxayo iyo wixii kale ee markaasi aan shacabka la wadaagi lahayn ee ku saabsan sida ay wax u socdaan, intaba.”

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay bishan heleen mushaaraadkooda oo qayb laga jaray, taas oo xoojineysa warka ku aaddan in Abu Dhabi ay hakisay taageeradeeda dhaqaale, waxaana xusid mudan in ciidamada Isniintii soo banneeyay difaacyadii ay ku lahaayeen koonfurta Gobolka Mudug ay ka cabanayaan daryeel la’aan.