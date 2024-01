Somaliya oo dacwad ka gudbineysa Dowladda Itoobiya

Go’aanka adag ee ka soo baxay Xukuumadda Federaalka ayaa mid waxba kama jiraan ah ka dhigaya heshiiska is afgaradka ah, ee dhinacyadu ay doonayaan in muddo bil ah lagu soo dhameystiro.

Ilo wareedyo ku dhow dhow labada xafiis ee dalka ugu sarreya ayaa sheegaya in Villa Somalia ay Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah u gudbin doonto ashtakadeeda ka dhanka ah Itoobiya, haddii Xukuumadda Raysal Wasaare Abiy Ahmed aysan si dhab ah u qaadan, sida ay Dowladda Soomaaliyeed uga biyo diidan tahay heshiiska is afgaradka ah ee aan sharciga waafaqsanayn.

Mid ka mid ah qodobada ayaa u qornaa “Dowladda Somaliya waxay ka dalbaneysaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey, Ururka Midowga Afrika, Ururka Iskaashiga Islaamka, Ururka Jaamacadda Carabta, Ururka IGAD iyo saaxiibada kale ee daneeye nabadda & xasilloonida gobolka iyo caalamka, iyagoo ilaalinaya xeerarka ay ku dhisan yihiin, gudanaayana waajibaadkii loo aasaasay in ay garab istaaggaan xaqa Somaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed, kuna cadaadiyaan Itoobiya in ay ku soo noqoto xeendaabkii shuruucda caalamiga ah.”

Dowladda Soomaaliyeed ayaa qorsheynaysa in ay dacwad ka gudbiso Dowladda Itoobiya, haddii aysan ka laaban damaceeda loo arko in ay ku boobeyso Badda Somaliya.