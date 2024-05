Somaliya oo ka guurtay Qorshaha Horumarinta ee NDP, una guurtay NTP

Raysal Wasaare Barre ayaa hoosta ka xariiqay in is bedel aan la xaqiijin karin, haddii uusan qof walba naftiisa ka bilaabin is bedelka, taas oo lagu gaari karo yoolalka fog ee la hiigsanayo.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in is bedelkani uu xambaarsan yahay rajo cusub iyo hiigsi fog, oo ku aaddan kobaca iyo horumarka dalka iyo dadka, isla-markaana diiradda saaraya maalgelinta ilaha wax soosaarka, si loo gaaro kobac dhaqaale, shaqo abuur iyo fursado horumarineed.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in Qorshaha Isbedelka Qaranka ee NTP uu tusaale u yahay hannaanka cusub ee ay qaadday Somaliya, kaas oo xoogga saaraya waxqabad muuqda iyo is bedel dhab ah.