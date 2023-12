Somaliya oo ugu dambayn laga cafiyay dayntii ay dunida ku lahayd

Dowladda Somaliya ayaa ugu dambayn caawa ku guuleysatay in laga cafiyo dayntii ay dunida ku lahayd, ka dib markii ay si sax ah u u soo dhameystirtay shuruudihii ku horgudbanaa in amaahdaasi laga dhaafo, oo ay qayb ka tahay kobaca wax soosaarka gudaha.

