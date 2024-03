Spain oo Israel ka dalbatay inay joojiso weerarada iyo go’doominta Gaza

Raysal Wasaaraha Spain, Pedro Sánchez ayaa toddobaadkan ku celiyay in dalkiisa ay ka go’an tahay in uu aqoonsado dowlad ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta.

Wasiirka ayaa tilmaamay in Beesha Caalamka aysan intaan ka dib ka sii aamusnaan karin masiibada ka jirta Marinka Gaza, ayna tahay in la qaado tallaabooyin lagu soo afjarayo colaadda Gaza.

Wasiirka ayaa walaac ka muujiyay weerarada Ciidamada Israel oo galaaftay nolosha in ka badan 31,000 oo dad shacab ah, halka in ka badan 73,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen.