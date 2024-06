Taangiyada Ciidamada Israel oo gaaray galbeedka Rafah iyo dagaal culus oo ka socdo

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ciidamada Israel ay u muuqdaan kuwo uu qorshahoodu yahay in ay qabsadaan barta kala qaybisa Rafah iyo Al-Mawasi, si ay isugu xirmaan ciidankooda dhanka xuduudda Masar kaga soo siqaya xeebta.

Wararka ayaa sheegaya in duqaynta xiriirka ah ay diyaaradaha dagaalka Israel ka wadaan bartamaha iyo galbeedka Rafah ay suurtagelisay in ciidamadoodu ay ku soo fidaan dhulkaasi.