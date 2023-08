Taliska Booliska oo ka hadlay ismiidaamintii Muqdisho

Nin la socday gaariga weerarka loo adeegsaday ayay wararku sheegayaan in uu damcay in xoog kaga gudbo barta kontorool ay ciidamada amniga ku leeyihiin Isgoyska Ifka Xalane, ka hor intii aanu ku qarxin Xarunta Dhulbixinta ee Dowladda Hoose ee Xamar.

Afhayeenka ayaa sheegay in maleeshiyada Al Shabaab ay si dhuumaaleysi ah Isgoyska Ifka Xalane ku keeneen gaari uu sheegay in laga soo buuxiyay walxaha qarxa, halkaas oo bar amniga lagu hubiyo ay ku leeyihiin ciidamada amniga, sidoo kalena ay ku taalo Xarunta Dhulbixinta ee Dowladda Hoose ee Xamar.