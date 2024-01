Taliska Militariga Israel oo 5 guuto ka soo saaray Gaza

Maka laga soo taggo in xoogaga wax iska caabinta ee Falastiiniyiinta ay dagaalkan khasaare lixaad leh ugu gaysanayaan Ciidamada Israel, haddana waxaa muuqata in dhaawac weyn uu ku yimid dhaqaalihii Israel.

Afhayeenka Militariga Israel, Daniel Hagari oo arrintan wax laga weydiiyay ayaa isna sheegay in ujeedadu tahay in la soo noolleeyo wax soosaarka gudaha.