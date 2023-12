Taliska Militariga Israel oo sheegay in ciidamadooda ay si khaldan u dileen 3 ka mid ah la haysteyaasha

Tani ayaa dabka ku sii shiday carrada qoysaska iyo ehelada la haysteyaasha, oo muddo dheer maamulka ka dalbanayay in la joojiyo duulaanka Gaza, Xamaas-na ay la galaan heshiis maxaabiis is dhaafsi ah.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in shaki laga muujiyay aqoonsiga meydadka dadkaasi ay soo dedejisay in loo qaado dhulka Israel, si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo, isla-markaana ay caddaatay in ay yihiin saddex nin, oo ka mid ah la haysteyaasha Israel ee lagu haysto Marinka Gaza.