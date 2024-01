Taliyaha Ciidanka Somaliland oo la kulmay Taliyaha Militariga Itoobiya (SAWIRRO)

Kulanka ayaa daba socdo heshiiskii is afgaradka ahaa ee Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ay 1-dii bishii ku gaareen Addis Ababa. Heshiiska ayaa ogolanaya in Itoobiya bad kiro ah laga siiyo Badda Cas.

You may also like