Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Galcad (SAWIRRO)

Toddobaadkii hore ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in Saraakiisha Shabaabka ay bilaabeen in ay isaga baxaan magaaladaasi, inkastoo ay weli ku harsan yihiin maleeshiyadooda, kuwaa oo horaan dhufeysyo ka qotay waddooyinka soo gala.

Saraakiisha Militariga Mareykanka ayuu qorshuhu yahay in ay Ciidamada Soomaaliyeed ka taageeraan gulufka uu yoolku yahay in lagu qabto Ceelbuur, waana Ceelbuur oo muddo dheer ay ka arrimineysay Al Shabaab.