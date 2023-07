Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo kormeeray Xerada General Dhega-badan (SAWIRRO)

General Caddow ayaa ciidamada faray in ay u diyaargaroobaan wejiga labaad ee gulufka lagu wiiqayo mintidiinta Al Shabaab, isagoona xusuusiyay in waxa ay u soo tababarteen uu yahay in ay la dagaalamaan oo ay dalka ka difaacaan kooxaha aragixisada.

Taliyaha ayaa ciidamada u sheegay in dalka uu ka bilaabanayo hawlgal ballaaran oo ka dhan ah kooxaha argagixisada, loogana baahan yahay in ay ka qayb qaataan xoreynta dalkooda.