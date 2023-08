Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo la kulmay Taliska Ciidanka ATMIS (SAWIRRO)

“General Ibraahim Sheekh Muxudiin, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa sheegay in uu kalsooni buuxda ku qabo in Ciidanka Xoogga Dalka ay la wareegi Karaan amniga guud ee dalka, ayna u diyaarsan yihiin.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Taliska Ciidanka Xoogga Dalka.

