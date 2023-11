Taliyaha Saldhigga Guriceel oo ka hadlay dilka nin la dhashay loogu gaystay magaalada

Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in falalka ceynkani oo kale ah ay gadaal ka riixayaan qolo uu sheegay inay dano gaar ahi ka leeyihiin, balse aanay u suurtageli doonin in ay qalqal amni ka abuuraan Guriceel.

Waxa uu sheegay in ay juhdi badani ku bixinayaan, sidii ay sharciga u horkeeni lahaayeen ciddii ka masuulka ahayd falkaasi, isla-markaana ay xil iska saarayaan in aanan la dhibaateyn cid aan wax shaqo ah ku lahayn dilkaasi.

“Waxaan rabaa halkan inaan kala wadaago dadka qaraabada in aysan dhicin qof walaal ah oo xaq qabin inaanan xadgudub lagu sameynin, inaanan la qaadin tallaabo kale oo xadgudub ah, in haddii Alle idmo la sugo laamaha ammaanka, maamulka iyo dhammaaan waxgaradka howshaasi ku jira.” Ayuu yiri Taliyaha.