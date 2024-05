Tirada dadka rayidka ah ee lagu laayay Marinka Gaza oo aad u korortay

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in tirada dadka rayidka ah ee la dilay, tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay gaartay 36 kun oo qof. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in Ciidamada Israel ay dhaawaceen in ka badan 80,640 qof.

