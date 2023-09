Tirada dhimashada daadadkii Liibiya oo gaartay lix kun oo qof (SAWIRRO)

Warbaahinta Dowladda ayaa tebisay in kooxaha samatabixinta ay weli uruurinayaan meydadka, isla-markaana ay jiraan illaa sagaal kun (9,000) oo qof oo la la’yahay, kumanaan kalena ay hooy la’aan noqdeen. Tirada la sheegay in la la’yahay waa inta laga warqabo, waxaana laga baqdin qabaa in tirada ay intaasi ka badan tahay.

You may also like