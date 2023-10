Tirada maxaabiista Israeliyiinta ee la haysto oo mar kale korortay

Afhayeenka Militariga Xamaas ee Guutada Al-Qassam, Abu Obaida ayaa sheegay in ay doonayeen in ay xaalado caafimaad awgood u sii daayaan laba la hayste oo Israeliyiin ah, balse ay Israel diiday sii deynta dadkaasi.

Afhayeenka ayaa Isniintii ina dhaaftay sheegay in dadka afduubka loogu haysto Gaza ay gaarayaan 199 qof oo Israeliyiin ah, balse Axadda maanta ah ayuu sheegay in tirada dadkaasi ay tahay 212 qof.

Afhayeenka ayaa maanta Warbaahinta u sheegay in qoysaska la haysteyaasha ay ku wargeliyeen in xubnaha qoysaskooda lagu haysto Gaza.