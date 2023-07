Toogasho dad ku dhinteen oo ka dhacday dalka New Zealand (SAWIRRO)

Auckland oo ku taala Waqooyiga New Zealand ayaa soo dhaweysay kumanaan ciyaartoy oo caalami ah iyo dalxiisayaal ka qayb qaadanaya koobka adduunka sagaalaad ee haweenka, kaas oo ay si wadajira u martigelinayaan New Zealand iyo Australia.

Raysal Wasaaraha New Zealand, Chris Hipkins ayaa sheegay in toogashadu ay u muuqatay mid uu gaystay shakhsi, isla-markaana aanay laamaha amnigu u soo xirin cid kale.

Taliyaha Ciidanka Booliska New Zealand, Andrew Coster ayaa sheegay in mid ka mida dadka dhintay uu ahaa ninkii weerarka gaystay, isagoo intaa ku daray in nin askari ahi uu ka mid yahay shanta qof ee weerarka ku dhaawacmay