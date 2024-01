Turkiga oo gacanta ku dhigay basaasiintii ugu badnaa ee lala xiriiriyo Sirdoonka Israel

Wasiirka ayaa hoosta ku xariiqay inaanu Turkigu ka waaban doonin in uu ka hortaggo in Sirdoonka Israel ay gudaha dalkooda ku dhibaateeyaan muwaadiniinta ajnabiga ah.

Wasiirka ayaa tilmaamay in ciidamadu ay isku waqti gacanta ku soo dhigeen xubnaha la tuhunsan yahay ee gacmaha kula jiray dembiyada abaabulan, kuwaa oo sida uu sheegay la ogaaday inay si xeeladeysan u abaabulayeen in hawlgaladooda u fuliyaan.

Anadolu ayaa ku warantay in tuhmanayaasha lagu soo qabqabtay hawlgalo laga sameeyay Magaalada Istanbul iyo toddobo gobol oo kale, iyadoona dadkan loo haysto inay qorsheynayeen in ay dalkaasi ka fuliyaan hawlgalo isugu jira dabagal, baacsi weerar iyo afduub ay u gaysanayaan muwaadiniinta ajnabiga ah ee ku nool Turkiga.