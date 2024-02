Turkiga oo gacanta ku dhigay shabakaddii labaad ee lala xiriiriyo Sirdoonka Israel

Warbaahinta Turkiga ayaa sheegeysa in Mossad ay dalka Turkiga ka qoratay dad u dhashay Falastiin iyo Suuriya, si ay uga la shaqeeyaan damaceeda ah in ay soo afjarto Saraakiisha Xamaas ee ku nool dalkaasi.

Turkiga ayaa 2-dii bishii January shaaciyay in ciidamadiisu ay gacanta ku dhigeen in ka badan 30 qof, oo xilligaasi u basaasaayay Sirdoonka Mossad.