Turkiga oo Safiirka u jooga Israel ku wargeliyay in dalka ku soo laabto

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa sheegtay in Danjire Sakir Ozkan Torunlar lagu wargeliyay in dib uu dalkiisu ugu soo laabto, iyada oo la eegayo masiibada bani’aadantinimo ee Gaza, taas oo ay sababeen weerarada joogtada ee Militariga Israel ee ka dhanka ah shacabka la go’doomiyay iyo diidmada Israel ee baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta, si loo ballaariyo gargaarka la gaarsiinayo dadka u baahan.

You may also like