Ukraine oo markan la siiyay gantaalaha casriga ah ee ATACMS (Adkeysiga Ruushka)

Ruushka ayaa adkeysi badan u leh hub kasta oo la soo siiyo Ukraine, isla-markaana ay uga la hortimaado furimaha hore, isagoona sii wada hiigsigiisa ah in uu ka takhaluso dowladda dalkan ay deriska yihiin ee xiriirka la leh quwadaha ay is hayaan.

Madaxweyne Zelensky ayaa dhawaan ka digay in Ruushku uu qorsheynayo in weeraradiisa uu ballaariyo, ka gadaal markii Ukraine ay lumisay Magaalada Avdiivka.

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky ayaa ku kalsoon in hadda ay is bedelo ka samayn doonaan goobta dagaalka, ka dib lixdii bilood ee la soo dhaafay oo looga gacan sarreyay.

Afhayeenka ayaa sheegay in Washington ay bilowgii qarisay in gantaalahaasi loo diray Ukraine, iyadoo markaasi la ilaalinayo sugnaanshaha in gantaaladu ay gaaraan dalka Ukraine.