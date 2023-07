Ukraine oo shaacisay in ay heshay hubka la mamnuucay ee Cluster

Hay’adaha Qaramada Midoobey ayaa ka horyimid warka uu Mareykanku ku sheegayay in bambada lagu siinayo Ukraine, si ay isaga caabiso duulaanka Ruushka. Hay’adaha ayaa ku dooday in bambadu ay halis ku tahay dadka rayidka.

Madaxweyne Joe Biden ayaa 7-dii bishan sheegay in Washington ay go’aansatay in Ukraine ay u daabusho bambada firidha ee kol hore dunida laga mamnuucay.

Militariga Ukraine ayaa shaaciyay in uu soo gaaray bambada wax gumaadda ee Cluster, toddobaad ka dib markii Mareykanku uu ku dhawaaqay in la gaynayo dalkaasi.