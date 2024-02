Ururada caalamiga oo ka digay cawaaqibka duulaanka Rafah

Bayaanka ayaa lagu sheegay “Dadku waxay ku nool yihiin xaalado bani’aadantinimo oo aad u xun, qaar badan oo ka mid ah waxay ku nool yihiin bannaanka. Duulaanka wuxuu liddi ku yahay aaminsanaanta dadka ee ah in Ciidamada Israel ay intooda badan si khasab ah uga soo barakaciyeen guryahooda. Iyada oo lix jeer in ka badan intii hore ee ku nooleed Rafah ay hadda galeen aagga ayay Militariga Israel ku dhawaaqeen inay qaadayaan weerarka.”

“Waxaan aad uga naxsanahay in duulaan lagu qaado Rafah, oo ah aagga dadka ugu badan ee Gaza, halkaas oo 1.5 milyan oo qof ay gabaad ku yihiin meeshii ugu dambeysay, in ka badan nus milyan ka mid ah waa carruur.” Ayaa lagu yiri bayaanka.