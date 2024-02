Volker Türk oo sheegay in Ciidamada Israel ay dembiyo dagaal ka gaysanayaan Gaza

Volker Türk ayaa xusay in hawlgalada aan caadiga ahayn ee Israel ka waddo Gaza ay liddi ku yihiin sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, isagoo ciidamadeeda ku eedeeyay in tan iyo bishii October ay si weyn u burburiyeen dhismayaal fara-badan.

Waxa uu sheegay in Militariga Israel ay burburiyeen dhammaanba dhismayaashii ku yiilay meel qiyaastii 1km u jirta xeendaabka u dhaxeeya Gaza iyo Israel, iyada oo ay tahay in la sameeyo aag kayd ama ammaan ah.

Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey ayaa Ciidamada Israel ku eedeeyay in ay burburin ballaaran ka wadaan Gaza, isagoona sheegay in burburinta dhismayaasha la degan yahay iyo kaabeyaasha rayidka ay u dhigmaan dembi dagaal.