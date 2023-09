Waare oo ka hadlay sababta uu u xusul-daaray Wasiirka Gaashaandhigga

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa toddobaadkii hore bilaabay in uu si dhow u eego cabashada iyo gadoodka ciidamada, isagoona sheegay in lala xisaabtami doono kuwa gacan bidixeynaya dagaalka dib-u-xoreynta dalka.

Waxa uu sheegay in muddo 20 cisho uu soo joogay Magaalada Dhuusamareeb, isla-markaana uu hayo xog sheegeysa in Wasiirku uu lacago u qaybiyay Taliyeyaal ciidan oo ku sugan furimaha dagaalka, isagoona su’aal geliyay halka Wasiirku uu lacagtaasi ka keenay iyo ujeedada uu ka leeyahay.

Waxa kaloo uu yiri “Wasiirku wuxuu bilaabay, welibana uu wadaa inuu kala sarreyntii ciidanka inta uu xagga iska dhigo inuu la hadlo Taliyeyaal Guuto iyo Taliyeyaal Urur, Wasiirku wuxuu sameynaya Taliyihii Ciidanka Xoogga Dalka amaruu bixiyay inuu yiraahdo beentiisa waaye, Wasiirku wuxuu sameynaya Madaxweynaha inuu been fartiino (ka been sheego) oo uu yiraahdo Madaxweynahaa saas yiri oo amarkiisa waaye. Wasiirku amaro uu baxshay iyo amaro baxay oo inuu joojiyo ay ahayd, xog khaldan oo Madaxweynaha uu siiyay iyo Madaxweynaha oo uu ka been sheegay ayaa Xasan Tuure iyo Ciidankii Danab ay Galcad ugu baaba’een.”

Maxamed Cabdi Waare oo ah Ergayga Gaarka ee Madaxweynaha Dowladda Federaalka u qaabilsan xasillinta & ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalada ayaa hadda sheegaya in Wasiirku uu ku haysto oo keliya in uu ku ekaado shaqada wasaaradda, isla-markaana uu faraha kala baxo arrimaha ciidanka.