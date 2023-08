Wararkii ugu dambeeyay abaabulka ciidan ee ka jira Gobolka Mudug

Dowladda Federaalka ayaa wareegga hore ee wejiga labaad ee hawlgalka diiradda ku saareysa in marka hore colkaasi laga soo afjaro deegaanada Galmudug iyo Hirshabelle, marka xigtana ay ciidamadu cagta mariyaan dhulka ay mintidiintu ka maamulaan deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, markaas oo la filayo in hawlgalka ay dib kaga soo biiraan ciidamo ka socda dalalka deriska.

Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo ka hadlayay shirka arrimaha amniga looga hadlayo ee Khamiistii shalay ka furmay Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in dadka reer Galmudug ay hadda diyaar u yihiin in ay dhulkooda ka sifeeyaan haraadiga argagixisada.

Xerta Ahlu Sunna ayaa Shabaabka sanadihii 2021-2022 ka hor istaagtay weeraradii ay ku doonayeen in ay kula wareegaan Wisil, Baxdo iyo Qaayib, tani oo muujisay in ay yihiin xoogag weli jira.

Xiriirka Villa Somalia iyo Hoggaanka Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe ayaa la fahamsan yahay in muddooyinkii ugu dambeysay uu ka soo reynayay, iyadoona Dowladda Federaalka ay urur diimeedkaasi weydiisatay in hawlgalka ka gacan siiyaan.

Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, maamulada degmooyinka iyo odayaasha beelaha ayaa abaabulay ciidamada iyo dadka deegaanka, oo ay tahay in ay iska kaashadaan hawlgalka la damacsan yahay in kooxaha argagixisada lagaga suuliyo deegaanada Galmudug.