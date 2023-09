Wararkii ugu dambeeyay gulufka dagaal ee Gobolka Hiiraan

Jeyte ayaa ku goodiyay in muddo kooban ay dalka kaga ciribtiri doonaan mintidiinta Al Shabaab, isagoona shacabka ugu yeeray in dagaalka ay ku gacan siiyaan.

Waxa kaloo uu sheegay in hadafkoodu uu yahay in ay dalka ka saaraan kuwa caadeystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed.