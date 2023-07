Wararkii ugu dambeeyay baaritaanka weerarkii Xerada Kulliyadda Jaalle Siyaad

Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka, Xamse Cabdi Barre uu Duhurnimadii Isniinta khadka teleefanka kula hadlay Taliska Ciidanka Xoogga Dalka, isla-markaana uu u sheegay in jawaab cad uu ka doonayo.

Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Taliska Ciidanka Xoogga Dalka uu xabsiga dhigay ugu yaraan saddex Sarkaal, kuwaa oo su’aalo laga weydiinayo, sida ismiidaamiyuhu uu ku awooday in uu gudaha u galo xeradaasi, bacdamaa la fahamsan yahay in si weyn amnigeeda loo ilaaliyo.

War ka soo baxay Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ayaa lagu sheegay in ninka is qarxiyay uu ka tirsan yahay maleeshiyada Shabaabka, haatana ay baaristu socoto.