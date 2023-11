Wararkii ugu dambeeyay daadadka halakeeyay Degmada Berdaale

Wasiirka ayaa xusay in roobabka sida joogtada ah halkaasi uga da’aya ay meesha ka saareen rajadii ay ka qabeen in diyaarado gargaarka lagu gaarsiiyo dadka u baahan.

Ex Xildhibaan Maxamed Isaaq Cismaan (Fanax) oo horey uga tirsanaa Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegay in joogga biyaha ay meelaha qaarkood gaareen hal mitir iyo bar, isla-markaana boqolkiiba sagaashan (90%) ay dadkii deegaanka isaga barakaceen guryahooda.

Dadka ku harsan Berdaale ayaa sheegay in qulqulka biyaha socda ay sababeen in hakad uu ku yimaado dhaqaaqii guud ee degmada, sida isu socodka dadka & gaadiidka, ganacsiga iyo waxbarashada.

Wariyeyaasha ayaa soo sheegaya in roobabkii Isniintii ka da’ay gobolka ay dhaliyeen in daadad hor leh ku soo rogmadaan degmada, xaaladduna ay u muuqato mid meel adag gaartay.