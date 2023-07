Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay Gobolka Baay

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ciidanka Xoogga Dalka ay xilligii caweyska mintidiintaasi ku khasbeen in ay dib uga gurtaan deegaankaasi, oo ka mid ah goobaha laga ilaaliyo amniga Magaalada Baydhabo.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxyadu ay laba ka mida haleeleen laba gaari oo Cabdi Bile ahaa, midkoodna uu la socday G/dhexe Kunow. Laba askari ayaa la ogyahay in qaraxyadaasi ku dhinteen, halka shan kalena ay ku dhaawacmeen oo uu ku jiro Taliye Kunow.