Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose

Afhayeenka Ciidanka Jubbaland, G/dhexe Maxamed Faarax Daahir ayaa sheegay inta ay ogyihiin in ciidamadu ay dagaalka ku dileen 10 ka mid ah maleeshiyada Al Shabaab, isagoo intaasi ku daray in ay jiraan meydad iyo dhaawacyo ay horey u sii qaateen.

You may also like