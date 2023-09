Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay Gobolka Mudug

Wasiir Gaboobe ayaa sheegaya in maalmaha soo socda ay dadku maqli doonaan is bedelo waaweyn, oo ciidamadu ka sameeyeen furimaha dagaalka.

Wax sahlan ma ahayn in Shabaabka saacado yar looga saaro Qodqob, oo la fahamsan yahay in difaac weyn ay ku lahaayeen, balse taasi libinteeda ayaa waxaa loo tirinaya Xerta Ahlu Sunnada Baxdo ee u soo dhaqaaqday in dagaalka qayb ka noqoto, waana xertii ka difaacday Shabaabka weeraradii kala dambeeyay ee billihii January iyo June ee sanadkii 2022 ka gaysteen Degmada Baxdo.