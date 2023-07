Wararkii ugu dambeeyay dagaal iyo duqayn ka dhacday Gobolka Hiiraan

Dadka ku dhaqan dhulka miyiga ayaa laga soo xigtay in xalay ay maqleen jugta dhowr gantaal oo is xigxigay.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in dhinacyadu ay dagaalku isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, saacado ka dibna ay ciidamadu u suurtagashay in Shabaabka ay halkaasi ka saaraan.