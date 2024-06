Wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo ka dhacay Degmada Berdaale

“Khawaarijta ayaa soo weerartay Degmada Berdaale, ciidamadana way iska caabiyeen. Dhimashadooda iyo dhaawacoodana waa la sheegayaa, ciddii ka fakatayna ciidankaa ku raad joogo, in la soo qabtaana rajeynaynaa.” Ayuu yiri Wasiirka.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Shabaabku ay isku dayeen inay xoog ku soo galaan degmada, balse iska caabinta ciidamada ay keentay in saacado ka dib ay dib u gurtaan.