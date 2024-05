Wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda Marinka Gaza

Dhanka kale Taliska Militariga Israel ayaa qirtay in dagaalkii shalay ay kaga dhaawacmeen 50 askari, mana sheegin wax dhimasho ah. Sidoo kale dagaalkii maanta ayay sheegeen in ay kaga dhaawacmeen 14 askari.

Al Qassam ayaa sheegtay in ay la dagaalamayaan Ciidamada Israel ee qorshahoodu yahay in ay isku fidiyaan goobaha ay duqaymaha xoogan diyaaradahooda ka gaysanayaan.

Dagaalkan ayaa dib uga qarxay Jabalia, ka dib markii Ciidamada Israel ay Sabtidii bilaabeen in ay dib ugu laabtaan deegaankaasi, iyagoo dadkii deganaana ku amray in ay banneeyaan.

Ciidamada Israel oo wata taangiyadooda dagaalka ayaa ku guuldareystay in ay gaaraan goobo ay duqeeyeen diyaaradahooda dagaalka, aagaggaas oo ay rumeysan yihiin in ay ku sugan yihiin Xoogaga Xamaas.