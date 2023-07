Wararkii ugu dambeeyay dagaalka dalka Suudaan

Qaramada Midoobey ayaa ka digtay in Suudaan ay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye, oo dalka ku hoggaamin kara burbur iyo fowdo qoto dheer, waana xilli ay aad u yar tahay rajada laga qabo in mustaqbalka dhow la soo afjaro colaadda dalkaasi.

Saraakiisha RSF ayaa warkan ku tilmaamay mid been abuur ah, iyagoona taasi bedelkeeda sheegay in ay hayaan maxaabiis dagaal oo si wanaagsan loola dhaqmo.