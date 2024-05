Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gaza iyo cidda ku gacan sarreysa meedaanka dagaalka

Taliska ayaa dhowr jeer qirtay in ciidamada dhexdooda ay ku dagaalameen gudaha Marinka Gaza, isla-markaana ay askar iska dileen, balse Warbaahinta ayaa fahamsan inay jiraan in ka badan inta ay qiranayaan, ha yeeshee aysan sheegeynin.

Warbaahinta Israel ayaa goor sii horreysay ku warantay in ciidamada ka dagaalamaya Jabalia ay wajahayaan halis, ayna muuqato in meedaanka dagaalka looga gacan sarreyo, iyadoo ay weliba dhanka cirka ka taageerayaan diyaaradahooda dagaalka.