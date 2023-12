Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gobolka Mudug

Saraakiil ka tirsan militariga oo diiday in magacadooda Warbaahinta loo adeegsado ayaa Universaltv u sheegay in Shabaabku ay doonayaan in ay fashiliyaan gulufka ku wajahan Caad.

Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka, Korneyl Dayax Cabdi Cabdulle ayaa mar sii horreysay in in ka badan 80 Shabaab ah khasaare dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyay dagaalka aagga Caad, iyadoo goobihii lagu dagaalamayna sida uu yiri ay ciidamadu la wareegeen, warkaas oo cid madax bannaan oo xaqiijin karta aysan jirin.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Shabaabku ay gurmadyo ka helayaan deegaanada Dhalwo, Jowle, Dabagalo iyo Dumaaye, iyagoona isku dayaya in ay difaacdaan gacan ku haynta Caad.

Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyada Shabaabka oo ku jira hawdka Jeex-jeexa ay meel fog wax ka soo tooganayaan, taas oo keentay in gaabis uu ku yimaado qorshaha lagu qabanayo Caad.