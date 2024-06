Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya jiidda koonfureed ee Marinka Gaza

Israel ayaa lagu eedeeyay in ay ka gudubtay khadka cas ee bani’aadantinimo, ka dib duulaankeedii Rafah iyo is hortaagga ay ku hayso gargaarka naf badbaadinta ah.

Ciidamada Israel oo horaantii bishii May la wareegay gacan ku haynta bariga Rafah ayaa isku dayaya in ay isku fidiyaan bartamaha deegaankaasi.