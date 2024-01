Wararkii ugu dambeeyay dagaalka lagu riiqmay ee ka socda Khan Yunis

Madaxda Israel ayaa yoolkooda dagaalka ku sheegay burburinta Xamaas, in la soo furto dadka looga haysto Marinka Gaza iyo in Gaza ay noqoto meel aan mustaqbalka khatar amni ku ahayn Israel.

General Shlomo Brom oo horey u qaabilsanaa qorsheynta istiraatiijiyadda dagaalka ee Militariga Israel ayaa sheegay in laga yaabo in Israel ay wax ka bedesho qorshaheeda dagaalka, si ay u gaarto hadafkeeda dagaalka ee saddexda ujeeddo leh.

Ciidamada Israel ayay xujo ku noqotay, sidii ay ku gaari lahaayeen aagga dhexe ee Khan Yunis, oo la sheegayo in Ururka Xamaas ay ku leeyihiin godad dhulka hoostiis ah iyo Israel oo tuhunsan in halkaasi uu ku sugan yahay Gudoomiyaha Marinka Gaza, Yahya Sinwar.

Wararka laga helayo Khan Yunis ayaa sheegaya in Militariga Israel ay ku sugan yihiin waqooyiga iyo bariga Khan Yunis, ayna ku adkaatay in ay foodda geliyaan bartamaha Khan Yunis.