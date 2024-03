Wararkii ugu dambeeyay dagaalka qaraar ee ka socda isbitaalka ugu weyn ee Gaza

Taliyaha Ciidamada Israel, General Herzi Halevi oo Khamiistii hadlayay ayaa sheegay in hawlgalka Isbitaalka Al-Shifa uu aad muhiim ugu yahay in lagu cadaadiyo Xamaas, si shuruud la’aan ay miiska wada hadalka ugu soo laabato.

Taliska Militariga Israel ayaa Khamiistii sheegay in dagaalka ay ku dileen in ka badan 140 ka tirsan dagaal-yahanada Xamaas, sidoo kalena ay gacanta ku soo dhigeen 600 oo Falastiiniyiin ah, oo sida ay sheegeen ay la xiriirinayaan kooxaha argagixisada.