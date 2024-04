Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Suudaan oo xoogiisa u wareegay Magaalada El Fasher

Dadka ku go’doonsan aagagga la isku horfadhiyo ayaa ka baqdin qaba in la dilo, haddii ay isku dayaan in ay colaadda ka baxsadaan.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa ka digay in dhinacyada Suudaan ay dhibaato u gaystaan sideed boqol oo kun (800,000) oo qof oo ku nool duleedyada magaaladaasi. Gudaha magaalada ayaana la qiyaasaa in ay ku nool yihiin laba milyan oo qof, kuwaa oo ay ku jiraan haaf milyan qof oo barakacayaal gudaha ah.

Saraakiisha Qaramada Midoobey ayaa sheegay in Xoogaga Gurmadka Degdegga ay hareereeyeen Magaalada El Fasher, isla-markaana ay abaabulayaan weerar ballaaran, oo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan gacan ku haynta magaaladaasi.