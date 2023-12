Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Xoogaga Xamaas iyo Ciidamada Israel

Madaxweyne Joe Biden ayaa hadda la sheegaya in uu Netanyahu ku cadaadinayo in Tel Aviv ay ku laabato miiska wada hadalka, si iyagoo badqaba Israeliyiinta lagu haysto Marinka Gaza dib loogu soo celiyo guryahooda, colaadana loo soo afjaro.

Wasaaraddu waxay kaloo ay sheegtay in tallaalkii carruurta uu ka dhammaaday Gaza, waxayna codsatay in agabkaasi la soo gaarsiiyo magaalada.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ay si xowli ah u kordheyso tirada dadka rayidka ah ee ku dhimanaya weerarada Israel. Waxay sheegtay in 18,606 qof ay dhinteen, tan iyo markii Israel ay bilowday weeraradeeda Gaza.

Taliska Militariga Israel Israel ayaa sheegay in 24-kii saac ee la soo dhaafay ay in ka badan 250 bartilmaameed ay ka fuliyeen labada daamood ee Gaza.

Xoogaga Xamaas ayaa Arbacadii jidka u galay ciidamo doonayay in ay soo samatabixiyaan ciidamada kale ee lagu hareereeyay deegaanka Shejaiya ee waqooyiga Gaza. Xamaas ayaana ciidamadaasi ku khasabtay in ay dib ugu laabtaan goobihii ay ka soo dhaqaaqeen.