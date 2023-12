Wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo ka dhacay Gobolka Mudug

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in maleeshiyada Shabaabka ay isku dayayaan in ay hakiyeen ciidamada jihooyinka kala duwan kaga sii siqaya Caad.

Wasiirka Amniga Galmudug, Maxamed Cabdi Aadan (Gaboobe) ayaa sheegay in weerarka xagga cirka ee ka dhacay Jeexjeexa uu ahaa mid lagaga hortaggayay Shabaab uu sheegay in halkaasi isku uruursanayeen.

Dadka deegaanka ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ay duqayn is xigxigtay ka dhacday tuulada Jeexjeexa, oo ku taala inta u dhaxeyso Caad iyo Cadaley, halkaas oo hawdka ku yaala ay Shabaabku difaac kaga jiraan.