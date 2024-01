Wararkii ugu dambeeyay dembiyada ka dhacaya Gaza

Wariyeyaasha ayaa soo sheegaya in ay jiraan dad badan oo jeclaan lahaa inay taggaan meelaha lagu wargeliyay inay u barakacaan, laakiin hubinti la’aanta jirta ay ka dhigeyso in aanay ku kadoomin wararka aan la isku haleen karin ee Militariga Israel, ayna maciin bidaan goobaha ay iyagu u arkaan inay ku badbaadi karaan.

Dhacdada kale ee naxdinta leh ayaa ah in Ciidamada Israel ay waddada xeebta ah ee Al-Rasheed ku toogteen dad adeegsanayay waddadaasi, si ay u aadaan jiidda koonfureed ee Gaza. Waddada ay dadka barakacayay ku dhibaateeyeen ayaa ah waddo ay Israel sheegtay in loo adeegsan karo marin bani’aadantinimo.

Militariga ayaa la sheegay in yoolkoodu uu yahay in ay kala jaraan isu socodka Az-Zawayda illaa xerada qaxootiga ee Nuseirat, oo ah meel ay dadku ku badan yihiin. Boqolaal kun oo qof ayaa halkaas soo degay, bacdamaa aysan jirin meel kale oo ay aadaan amaba aysan haysan goob kaloo ay naf bidaan.