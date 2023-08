Wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka jira Gobolada Dhexe

Diyaaradaha saaxiibada caalamiga ayaa la fahamsan yahay in ay u diyaarsan yihiin inay ciidamada ka taageeraan, sidii ay uga gudbi lahaayeen difaacyada loo arko in Shabaabku ay nafta duldhigeen, si aan looga gudban.

Sidoo kale Taliska Qaybta 21aad ayaa doonaya in ciidamadu ay si buuxdo uga hortaggaan in firxadka mintidiinta Al Shabaab ay gaaraan Gobolada Koonfurta.

Dhanka kale Ciidamada Militariga ayaa la soo sheegaya in dhaqdhaqaaq xoog leh ay ka wadaan xadka Gobolka Galgaduud la wadaago Gobolada Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe. Tani ayaa looga gol leeyahay in lagu go’doomiyo Shabaabka Galmudug, si looga jaro gurmadka uga iman kara dhanka Gobolada Koonfureed.

Saraakiisha Militariga ayaa ugu talagalay in ciidamadu aanay Shabaabku wax fursad ahi u siinin in ay dib iska soo abaabulaan, weerarana aanay uga gaysan goobaha la xoreeyay.