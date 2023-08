Wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka jira Gobolka Mudug

Ciidanka Daraawiishta Galmudug iyo kuwa deegaanka ayuu qorshuhu yahay in ay la hawlgalaan ciidan kale, oo ka soo socda dhanka Degmada Xarardheere. Labada ciidan ayaa loo qorsheeyay in ay qabtaan deegaano ay ka mid yihiin Dhalwo, Ceel Cabdi, Qaycad (Qeecad), Qodqod, Caad, Cammaara, Dabagalo iyo Dumaaye.

Wararka ayaa sheegaya in ciidan xoog leh oo ka ambabaxay deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud ay ku sii jeedaan Degmada Wisil. Ciidamada ayaa la filayaa in saacadaha soo socdo ay gaareen degmadaasi.